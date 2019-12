Molina Aterno, ladri in azione

Nuova ondata di furti nelle abitazioni della Valle Subequana. Prese di mira dai ladri due abitazioni a Molina Aterno.

A fare i conti con i ladri, peraltro non per la prima volta, una casa in centro a Molina Aterno. I malviventi sarebbero entrati presumibilmente all’ora di cena, approfittando dell’assenza dei proprietari. Entrati da un balcone al primo piano, hanno rivoltato cassetti e aperto pensili alla ricerca di preziosi, andando però via con un magro bottino. Non sono stati portati via nemmeno elettrodomestici e tv. Ad essere “visitata” anche l’abitazione al piano di sotto.

La zona è stata oggetto delle attenzioni dei ladri anche due setttimane fa: un’altra abitazione nel centro del paese subequano è stata razziata, con danni agli infissi causati dall’effrazione. È alta, quindi, l’attenzione dei subequani che ciclicamente si trovano alle prese con furti in casa.

Nei casi dei reati predatori, fondamentale è la collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine, attraverso tempestive segnalazioni.