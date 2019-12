Lotto, la dea bendata bacia l’Abruzzo: vinti 2 milioni di euro

La fortuna bacia l’Abruzzo, precisamente la città di Pescara, Martedì registrate due vincite da 1 milione di euro ciascuna.

MillionDAY, il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, si conferma un gioco di successo. Sale infatti a 88 il numero delle vincite da un milione di euro distribuite in Italia dal lancio del gioco. Martedì 3 dicembre la dea bendata ha premiato nello stesso giorno sia Matera sia Pescara con due vincite da un milione di euro.

I fortunati giocatori hanno indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro ciascuno, giocando solo 1 euro.

I numeri giocati per realizzare entrambe le cinquine vincenti sono stati: 1, 13, 21, 33 e 50.

La vincita di Matera è stata realizzata nella ricevitoria del Sig. Sergio De Rosa in Via San Biagio n. 7 mentre la vincita di Pescara è stata realizzata nella ricevitoria della Sig.ra Elena Parente in Via san Marco n. 21.

Dal giorno del lancio, il MillionDAY ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 216 milioni di euro, con 25.315 vincite da 1000 euro.