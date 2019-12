Scuola, open day al Torrione

La scuola primaria del Torrione all’Aquila ha organizzato diversi appuntamenti per l’open day.

Le giornate open day ci saranno il 7, il 14 e il 21 dicembre, l’11 e il 18 gennaio dalle ore 10 alle 12.30.

Durante l’open day i bambini e i loro genitori saranno accolti dai docenti per una visita guidata della struttura.

I ragazzi avranno modo di visitare le aule, gli ambienti, gli spazi della scuola, cimentandosi nei laboratori di inglese, di scrittura, arte, informatica, educazione fisica e scienze.

La scuola primaria del Torrione si trova in via Alcide De Gasperi, per informazioni telefonare al numero 0862/414304.