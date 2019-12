Alberto Angela ad Alba Fucens per ‘Meraviglie’

La Marsica torna in tv con Alberto Angela, presente ad Alba Fucens per alcune registrazioni.

Non è passata inosservata la presenza del noto presentatore e divulgatore scientifico Alberto Angela presso il sito archeologico di Alba Fucens, nel comune di Massa d’Albe, al seguito di una troupe RAI. In molti ne hanno approfittato per la foto di rito.

Alberto Angela ha girato materiale presumibilmente per la nuova stagione di “Meraviglie – La Penisola dei Tesori”, su RAI1. Difficile reperire ulteriori informazioni: blitz blindatissimo e top secret, tanto che neppure il sindaco Nazzareno Lucci era al corrente del programma previsto per questa mattina.

La visita del celebre giornalista e conduttore è stata curata dalla Soprintendeza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi d’Abruzzo, che si è occupata delle autorizzazioni e dell’organizzazione del giro per le riprese nel sito di Alba Fucens.