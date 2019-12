Tanti auguri Paolo

Tanti auguri a Paolo Canossi per i suoi 18 anni!

Tanti auguri a Paolo, “Paoletto” nel cuore della sua numerosa famiglia che oggi festeggia questo bellissimo maggiorenne.

Paolo spegne oggi 18 candeline; l’età della maturità, della patente, il periodo più bello nella vita di un ragazzo che si sta affacciando al mondo.

A festeggiare questo primo traguardo di Paolo, (che nel cuore delle sue numerose zie sarà sempre quel piccolino biondo, riccio e sorridente), tutta la sua famiglia, quasi completamente al femminile. Auguri speciali innanzitutto dal papà Matteo, dalla mamma Luisa Trecco, dalla nonna materna, Loredana Lombardo e dal fratello Emanuele e dalle numerose zie, zii e cuginetti.

“18 candeline fanno una bella luce. Ma tu questa sera brilli molto di più! Questi 18 anni passati sono solo un assaggio della tua vita, ora, da questo giorno cambia tutto. Ti auguriamo di essere felice, da oggi puoi decidere della tua vita per tante cose ma soprattutto puoi continuare a comandare sulle tue emozioni e avventure. Non aver paura di sbagliare e fai le tue esperienze. Benvenuto nel mondo degli adulti: non è un granché, ma, col tuo apporto, potrebbe migliorare. Tanti auguri dagli zii Giovanna e Luigi, Loredana ed Emanuela”.

Tanti auguri a Paolo anche dalla redazione del Capoluogo.