Spaccio, coppia in manette

CARSOLI – Arrestato 53enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Compagnia di Tagliacozzo hanno notificato la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Avezzano nei confronti di F.C. di Carsoli. La scorsa estate la compagna era stata tratta in arresto in flagranza per il medesimo reato. Nel corso dell’operazione di polizia giudiziaria erano stati rinvenuti 65 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina con relativo materiale atto al taglio e confezionamento (sostanza da taglio del tipo mannitolo, bilancini, buste di plastiche con ritagli, dosi già confezionate), nonché la somma contante di oltre 14 mila Euro in vari tagli. La donna era stata pertanto tradotta presso la Casa Circondariale di Teramo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Non è sfuggito agli operanti che nel casolare rurale adibito ad abitazione ubicato in Carsoli, oggetto della perquisizione, erano stati trovati vari effetti personali sia della donna che del compagno, attuale destinatario dell’ordinanza. Situazione questa confermata successivamente nel corso dell’attività investigativa di riscontro ad informazioni acquisite sul territorio, che ha permesso di fornire agli inquirenti gli elementi a suffragio dell’ipotesi accusatoria di concorso nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato infatti dimostrato come l’uomo sia dedito quotidianamente all’attività di vendita al dettaglio, dalla quale trae la prevalente fonte di reddito. Inoltre, a carico dell’uomo risultano precedenti specifici per reati commessi in violazione del Testo Unico Stupefacenti. Il Gip del Tribunale di Avezzano, infatti, ne ha inteso sottolineare l’elevata caratura criminale dimostrata dalla capacità di riuscire a continuare nella sua operosa attività illecita nel medesimo mercato nonostante le condanne ed i sequestri operati anche negli anni più recenti.

L’uomo è stato quindi tradotto nel carcere di Avezzano a disposizione del locale Tribunale.