Il Coro della Dante Alighieri a Coverciano canta l’inno FIGC

L’AQUILA – Il Coro della Scuola Secondaria Dante Alighieri dell’Aquila a Coverciano, per il progetto “Tutti in goal”. Diretto dal maestro Mauro di Carlo il coro ha intonato l’inno della FIGC, “Fair Play”.

Oggi, 3 dicembre 2019, a Coverciano nel Centro Tecnico Federale “Luigi Ridolfi” della Federazione Italiana Giuoco Calcio è stato firmato un protocollo d’intesa tra MIUR e FIGC per l’avvio di un progetto in rete “Tutti in goal”, che vede la collaborazione della Federazione con il mondo della scuola.

In apertura della conferenza stampa di presentazione, il Coro della Scuola Secondaria di I° “Dante Alighieri”, accompagnato dalle docenti Giuseppina Menechini e Patrizia Dundee, ha avuto il privilegio di cantare l’inno della FIGC “Fair Play”, diretto dal Maestro Mauro Di Carlo.

Alla presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e del Ct della Nazionale Roberto Mancini, è stata sottolineato l’importante ruolo che riveste lo sport per lo sviluppo di una società del benessere: attraverso la pratica sportiva è possibile costruire una comunità che si riconosce nei medesimi valori di inclusione, rispetto e partecipazione.

La scuola, in quest’ottica, rappresenta il luogo privilegiato in cui coltivare la cultura dell’integrazione e dell’accoglienza: la condivisione di percorsi educativi trasversali quali i progetti didattico-sportivi darà modo di consolidare l’alleanza educativa e la sinergia tra MIUR e FIGC.