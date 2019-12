AVEZZANO – Incendio alla cartiera Burgo ad Avezzano.

Nella mattina di oggi un incendio ha interessato un reparto della cartiera Burgo, nel nucleo industriale di Avezzano. Un impianto di produzione continua della carta, per cause ancora in corso d’accertamento, ha preso fuoco.

Le fiamme alimentate dalla presenza di una notevole quantità di carta, si sono propagate velocemente. Provvidenziale e tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco di Avezzano, che con due squadre e quattro mezzi, hanno prontamente domato le fiamme.

L’intervento, di notevole difficoltà considerata la complessità e l’estensione dell’impianto di produzione, è durato circa tre ore.

Le operazioni sono terminate con la messa in sicurezza dei luoghi e la puntuale verifica di tutte le parti dell’impianto.