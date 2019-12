Autovelox Bussi, 11 multe in un mese

L’autovelox di Bussi continua a “mietere vittime”: 11 sanzioni per un totale di 1600 euro; questa la stangata per un uomo di Sulmona.

L’autovelox “della discordia” di Bussi ha registrato dalla sua istallazione un totale di oltre 30 mila sanzioni di cui circa 6 mila solo per automobilisti aquilani.

L’uomo ha accumulato multe che vanno dai 76 ai 250 euro, ricevute a distanza di tempo e dunque continuando a compiere infrazioni inconsapevolmente tra luglio e agosto scorsi.

Come riporta Il Centro, l’automobilista ha deciso di fare ricorso e intraprendere la sua battaglia legale rivolgendosi al giudice di pace.

Questa volta nel mirino del ricorso ci sarebbe la notifica; non tutte le multe sarebbero arrivate nei tempi previsti dalla legge, cioè entro 90 giorni.

L’autovelox è stato installato a inizio estate dal Comune di Bussi sul Tirino sulla Statale 153 per L’Aquila, nel tratto che costeggia il centro abitato.

L’autovelox si è reso necessario per arginare i numerosi incidenti, di cui alcuni anche mortali.

Anche all’Aquila alcuni automobilisti si sono rivolti al legale di fiducia per avviare dei ricorsi; in alcuni casi la data della contravvenzione non corrisponde con un effettivo passaggio della vettura in quel determinato giorno.

Per alcuni automobilisti è arrivata la pioggia di cartoline verdi per un superamento di velocità di circa 9 km/h.