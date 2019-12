Agenzia di Protezione civile, manca solo il via libera del Consiglio regionale

Parere positivo delle Commissioni regionali per la proposta di legge per l’istituzione dell’Agenzia di Protezione civile.

La proposta di legge regionale che istituisce l’Agenzia di Protezione civile regionale ha ricevuto, nel pomeriggio, il via libera delle Commissioni Consiliari “Bilancio” e “Territorio” del Consiglio regionale. Il provvedimento è stato oggetto di una lunga discussione nella riunione congiunta delle Commissioni consiliari presiedute dai consiglieri della “Lega Salvini Abruzzo “ Vincenzo D’Incecco e Manuele Marcovecchio.

Il testo iniziale, la cui iniziativa era della Giunta regionale, è stato emendato in più articoli ed è stato approvato con il solo voto della maggioranza e con l’astensione dei gruppi di centrosinistra e del M5S. Per l’approvazione finale bisognerà attendere la prossima seduta del Consiglio regionale prevista per martedì 10 dicembre.

