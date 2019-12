AAA Il Capoluogo cerca due stagisti senior

Hai voglia di rimetterti in gioco? Il Capoluogo cerca due stagisti senior.

Professionalità troppo spesso “sprecate” dal termine dell’attività lavorativa, “cervelli dinamici” che non vogliono perdere vigore e adagiarsi sulla monotonia della pensione. Per tutti IlCapoluogo.it dà l’opportunità di rimettersi in gioco e misurarsi con una nuova esperienza lavorativa. D’altra parte, la necessità di rimanere attivi anche dopo la pensione è sempre più sentita, naturalmente per quei lavori “non usuranti”, per i quali i raggiunti limiti di età rappresentano un condizionamento vissuto con insofferenza.

Ne abbiamo parlato con Roberta Bernardi, di Creativamente: “Il pensionamento spesso porta all’isolamento, con il conseguente decadimento cognitivo“. Da qui l’idea del direttore Roberta Galeotti: “Abbiamo realizzato che potrebbe essere una soluzione per tante aziende poter usufuire di competenze già largamente acquisite in professionalità che sono già andate in pensione”.

E IlCapoluogo.it intende sperimentare proprio questa forma, con la sezione di due stagisti senior: un responsabile commerciale in pensione e una segretaria di direzione in pensione. Tra le caratteristiche richieste: motivazione, voglia di mettersi in gioco, professionalità.

È possibile inviare la propria candidatura a ilcapoluogo@gmail.com