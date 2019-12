TSA, “Biancaneve e i sette nani” apre la stagione Crescere a Teatro

L’AQUILA – Teatro Stabile d’Abruzzo, Biancaneve e i sette nani apre il sipario della stagione Crescere a Teatro 2019/2020.

In pieno clima natalizio parte domenica 8 dicembre, alle 17,30, al Ridotto del Teatro Comunale di L’Aquila, con “Biancaneve e i sette nani“, la stagione “Crescere a Teatro 2019/2020”, organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, il cartellone di spettacoli che il TSA dedica ai più piccoli e a tutti coloro che vogliono partecipare ad eventi pieni di colori, suoni e magia.

In scena una deliziosa favola musicale con attori e pupazzi liberamente tratta dall’omonima fiaba dei fratelli Grimm, testo e regia di Ada Umberto De Palma, musiche e versi di Antonio Cericola, con Eliana de Marinis, Tiziano Feola, Zenone Benedetto. Un classico della letteratura per ragazzi che in questa versione pone l’accento sui temi e i sentimenti tipici della fiaba stessa: la purezza dei sentimenti, l’incomprensibile malvagità, e la preziosa amicizia dei sette nani. Una produzione TSA in collaborazione con I Guardiani dell’Oca.

È essenziale per il Teatro Stabile d’Abruzzo la diffusione della cultura teatrale tra i piu giovani: i bambini saranno adulti più felici se acquisiscono il gusto per lo spettacolo dal vivo e la capacità di emozionarsi e relazionarsi con gli altri.

Le scelte fatte dal TSA sono tese a far crescere il giovane pubblico tra la bellezza delle favole, l’alto senso morale di immediata comprensione che trasmettono i personaggi classici del mondo dei bambini, le risate provocate dalle pazze storie di burattini e marionette, il senso di libertà e di avventura che ogni storia racconta. Biglietto unico 7,00 euro. Info al botteghino tel. 0862.410956 cell. 348.5247096.