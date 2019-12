Scomparso sul Monte Amaro, carabiniere ritrovato morto

L’AQUILA – Purtroppo si sono concluse nel modo più tragico le ricerche dell’uomo scomparso sul monte Amaro: è stato ritrovato morto.

Non c’è stato nulla da fare per la persona scomparsa da questa mattina sul Monte Amaro. L’uomo, Fabio Cicone, 51anni, maresciallo maggiore dei carabinieri originario di Sulmona ma in servizio a Castel Di Sangro, è stato ritrovato privo di vita.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, in collaborazione con l’elisoccorso del 118 di Pescara, il Soccorso Alpino della Finanza e il Comando provinciale dei Carabinieri dell’Aquila, è stato impegnato da questa mattina dopo le 10 per le ricerche. L’auto del carabiniere è stata trovata nei pressi di Fonte Romana, località nel comune di Pacentro ad ovest di Monte Amaro, da cui erano iniziate le ricerche, terminate nel modo più tragico. Le ricerche erano scattate a seguito del suo mancato rientro, da ieri sera, da una escursione sui monti della Maiella.

Oggi pomeriggio, infine, è stato individuato il corpo senza vita del carabiniere e ora i soccorritori sono in attesa dell’autorizzazione del magistrato per il suo recupero e il trasporto a valle. Nella mattinata di oggi e fino alle 13 circa si era effettuata la ricerca anche con l’ausilio dell’elisoccorso del 118, ma le condizioni meteorologiche non hanno permesso di utilizzare il mezzo aereo oltre quell’ora.

È la quarta vittima sulle montagne abruzzesi in tre giorni: ad essere ritrovati nella giornata di domenica un 37enne di Città Sant’Angelo sul versante sud-ovest del Monte Camicia e due escursionisti sulla Maiella.