Maiella, disperse due persone sul Monte Amaro

L’AQUILA – Due persone disperse in montagna, sul Monte Amaro, la cima più alta della Maiella.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è impegnato, in collaborazione con l’elisoccorso del 118 di Pescara, in operazioni di ricerca di due persone a seguito di una segnalazione dei Carabinieri per mancato rientro.

La loro auto è stata trovata nei pressi di Fonte Romana, località nel comune di Pacentro ad ovest di Monte Amaro e da cui sono iniziate le ricerche.

Seguiranno aggiornamenti.