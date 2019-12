Lutto a L’Aquila, addio al dottor Giovanni Bologna

L’AQUILA – Lutto per la scomparsa del dottor Giovanni Bologna, già primario al San Salvatore e fondatore del Circolo Letterario Aquilano.

Si è spento oggi, lunedì 2 dicembre, nell’ospedale dell’Aquila, Giovanni Bologna, noto medico. Il dottor Bologna, specialista in allergologia e immunologia clinica, è stato il primario del reparto di Dermatologia e dell’ospedale San Salvatore, nonché direttore di Dipartimento nello stesso nosocomio. Poeta per diletto, creò il Circolo Letterario Aquilano e vinse diverse premi per le sue opere. È stato presidente del Lions Club dell’Aquila. Il dottor Bologna, iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia dell’Aquila, lascia la moglie Maria Grazia e i figli Pierluigi, Riccardo e Barbara, collega giornalista, e cinque nipoti.

I funerali si terranno domani, 3 dicembre, alle 15:30, nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi a Pettino.