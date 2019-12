Tanti auguri sindaco Biondi!

L’AQUILA – Tanti auguri al sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi.

Oggi, primo dicembre, compie gli anni il primo cittadino del capoluogo d’Abruzzo.

Classe ‘74, il nostro sindaco “granata” spegne 45 candeline.

Festa in casa del sindaco Biondi.

Auguri Signor sindaco da tutta la redazione de IlCapoluogo.it, affinché le grandi speranze rilanciate nell’anno del decennale si realizzino ogni giorno, per Lei, per L’Aquila e per la sua gente; affinché i suoi desideri riescano a far volare alta la nostra bella città; affinché questo nuovo anno le porti tante soddisfazioni ed altrettanta serenità.