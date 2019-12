Precipitano sulla Maiella, muoiono due escursionisti

Tragedia sulla Maiella, precipitati due escursionisti, in zona impervia. I corpi sono stati ritrovati senza vita.

I corpi sono stati recuperati da parte del 118, dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino (Cnsas). Si tratta di due escursionisti precipitati durante un’escursione in montagna, sulla Maiella, nel Pescarese, in località Rava del Ferro, in una zona estremamente impervia.

Da quanto appreso da due escursionisti illesi, che hanno lanciato l’allarme e che erano impegnati nella stessa gita, i due sarebbero scivolati sul ghiaccio. L’incidente è avvenuto a 2500 m s.l.m.

I soccorritori hanno cercato di raggiungerli e recuperarli, ma i due non davano alcun segno di vita. Sul posto squadre di terra ed elicottero.

Delle due salme, recuperate rispettivamente dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco e del 118 dell’Aquila, una è stata trasportata all’ospedale di Pescara.

Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino, a piedi, sta inoltre supportando nella discesa la parte restante della comitiva.