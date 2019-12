Post L’Aquila-Fontanelle, Carosone: “Sono tornato”

Di Claudia Giannone

Interviste post L’Aquila-Fontanelle, terminata 4-1: arrivano le parole del vice allenatore rossoblù Andrea Sciarra.

“Domenica scorsa ogni occasione veniva concretizzata, questa volta è stato più difficile. Devo fare i complimenti alla squadra, che come sempre ha dato tutto. Lavoriamo sempre per poter segnare il più possibile, a volte riusciamo ad essere più concreti. Il goal subito? Abbiamo visto poco dalla panchina, ci sono volte in cui si fa meglio e volte in cui si pecca di ingenuità. De Marco è entrato e ha fatto molto bene, ha cambiato la partita”.

Prosegue il tecnico del Fontanelle, Luca Campanile.

“Dobbiamo essere sinceri: L’Aquila ha dominato dall’inizio alla fine. A noi mancavano cinque, sei persone. Era difficilissimo venire a giocare qui. Ci sono molte categorie di differenza, tra le due squadre. Quello che dispiace è prendere quattro goal. Il risultato è giusto”.

Conclude Lorenzo Carosone, oggi autore della rete del 4-1.

“Sono contento soprattutto per me, perché cercavo il goal. L’importante è sempre vincere le partite, la felicità personale viene dopo. Un infortunio come questo è la cosa peggiore che può capitare a un giocatore, perché lo tiene fuori per tanto tempo dal campo. È stato un periodo brutto, ma non ci penso più”.