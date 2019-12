L’Aquila 1927, 4-1 al Fontanelle

di Claudia Giannone

Vittoria importante per L’Aquila, che batte per 4-1 in rimonta gli ospiti del Fontanelle: padroni di casa, dunque, che si trovano a recuperare il momentaneo svantaggio, ma lo fanno egregiamente.

In porta trova spazio Sinopoli, nessuna novità nel resto della formazione schierata da mister Roberto Cappellacci.

1′ minuto, parte subito forte L’Aquila: traversa di Di Norcia. Tre minuti e i rossoblù sono ancora in avanti: Mohammed da posizione defilata calcia in porta, la difesa respinge e allontana la sfera. 7′, altra ghiotta occasione per i padroni di casa: La Selva scappa agli avversari e si trova solo davanti a Castrone, ma il portiere si oppone. Un minuto più tardi, è la volta del Fontanelle: tiro cross di Fanelli, Sinopoli si invola per coprire la porta.

24′, schema su punizione per L’Aquila: Zanon per Morra che ci riprova dalla distanza, per cercare di ripetere lo straordinario goal del match contro la Santegidiese, ma la palla termina di poco alta sulla traversa. Due minuti e tocca a Maisto: l’attaccante rossoblù se ne va a Xhepa e cerca la porta, bel tiro che termina di poco a lato. Fine primo tempo, risultato parziale 0-0.

Ma al 16′ della ripresa gli ospiti la sbloccano: gran tiro di Olivieri che si infila direttamente in porta. Dieci minuti e L’Aquila trova il pareggio: Campagna in area, tocca un difensore avversario, ma la sfera termina sui piedi di Maisto che trova la rete. I rossoblù continuano ad insistere e alla fine la ribaltano: 35′, Morra per La Selva ed è goal.

L’Aquila trova definitivamente spazio e di nuovo riesce ad inquadrare la porta: 40′, doppietta personale di Maisto con un gran sinistro. Ma c’è tempo anche per un giocatore che, dopo un lungo infortunio, ha tanta voglia e tanto bisogno di ritrovare il goal: Carosone beffa l’estremo difensore avversario e fa dilagare la propria squadra. Risultato finale, 4-1.

L’AQUILA 1927: Sinopoli, Campagna, Mohammed, Morra, Zanon (47′ st Santarelli), Di Francia, La Selva (41′ st Pizzola), Rampini (17′ st De Marco), Di Norcia, Di Benedetto (27′ st Carosone), Maisto. A disp.: Ranalletta, Rugani, Marchetti, Romano, Carice. All. Roberto Cappellacci.

FONTANELLE CALCIO: Castrone, Coccia, Di Matteo, Astolfi, Speziale, Xhepa, Recchiuti, Fanelli, D’Ignazio (1′ st Bonacossa), Bolzan (40′ pt Olivieri), Collevecchio (13′ st Alessandroni). A disp.: Difuria, Pistilli, Pelusi, Paparini. All. Luca Campanile.

ARBITRO: Cristian Di Renzo (Avezzano).

ASSISTENTI: Valerio Maiolini (Avezzano), Matteo Corradi (Avezzano).

AMMONITI: Coccia, Xhepa.