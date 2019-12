54enne ai domiciliari si toglie la vita

Stava scontando gli arresti domiciliari nella sua residenza di Pratola Peligna quando si è tolto la vita nel cortile della sua abitazione. Ha deciso di farla finita Giuseppe Incani, 54enne.

Il corpo dell’uomo, ormai privo di vita, è stato trovato ieri sera, alle 22,30 dai Carabinieri della Stazione di Pratola Peligna. L’uomo, infatti, prima di compiere il gesto estremo aveva allertato i militari preannunciando le sue intenzioni.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, ma per Giuseppe Incani non c’è stato nulla da fare.

Il 54enne, come riporta Onda Tv, era ai domiciliari per aver aggredito a martellate il compagno della sua ex e solo la settimana scorsa era comparso davanti al Collegio giudicante del Tribunale di Sulmona, per difendersi dall’accusa.

La salma è a disposizione della Magistratura. Probabilmente verrà stabilito l’esame autoptico sul corpo di Incani, per eliminare ogni dubbio sulle cause di morte.