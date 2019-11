Uomo disperso sul Gran Sasso, ricerche sul Centenario

L’AQUILA – Soccorso Alpino in azione sul Gran Sasso. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo stanno operando per il mancato rientro di un uomo.

L’allarme, inoltrato da un amico dell’uomo alla centrale del 118, è stato lanciato ieri sera intorno alle 23,30.

Al momento i soccorritori, che nella notte scorsa hanno trovato l’auto e una bici del disperso, sono divisi in squadre che stanno percorrendo da Vado di Corno la via del Centenario in direzione monte Brancastello, il vallone di Vradda e il sentiero estivo.

Una squadra inoltre, composta da tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e della Guardia di Finanza, è a Fonte Vetica.

L’elicottero del 118, alzatosi in volo dalle prime luci dell’alba, sta perlustrando entrambi i versanti.