Ponte alla Madonna d’Appari, ultimati i lavori

Inaugurato il ‘nuovo’ ponte di legno alla Madonna d’Appari.

Con una breve cerimonia l’amministrazione dei beni separati di Paganica e San Gregorio ha inaugurato il restaurato ponte alla Madonna d’Appari.

Il caratteristico ponte di legno sul sentiero in tavolato che da Paganica conduce fino al prezioso Santuario versava in condizioni tali da non garantire più la sicurezza dei passanti.

L’ASBUC di Paganica, da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio, si è fatta carico di provvedere ai lavori di restauro e al completo ripristino dell’opera che è oggi tornata il fiore all’occhiello del percorso.

Durante i tempi di realizzazione dei lavori l’attraversamento è stato comunque garantito da un ponte provvisorio realizzato grazie alla collaborazione della spett.le ditta F.lli Di Nardo. Nella stessa mattinata il Comitato Pro Santuario ha provveduto alla installazione del presepe in vista delle festività natalizie.