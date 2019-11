Natale2019 – Torna a gran richiesta, come ogni anno, la rubrica dedicata ai vostri alberi e presepi.

Le luci si sono accese e L’Aquila si prepara per il Natale2019. L’aria del Natale porta allegria e amore in ogni abitazione. Qualche lettore ci ha già inviato il proprio albero, aspettiamo anche il vostro!

Rosso, bianco, dorato e anche viola… come sarà il vostro albero quest’anno?

Fateci vedere come avete adornato la vostra casa per il Natale2019. Per rendere la festività più attesa dell’anno più bella, colorata e social.

Natale2019, la magia di un’atmosfera unica sta per invadere le città, tra le strade illuminate, le vetrine addobbate e le case decorate. Raccontate il vostro Natale!

Natale2019, le vostre foto

Albero Agriturismo La Villa, Villa Sant’Angelo

Albero Mc Donald’s L’Aquila

Albero Arnold’s L’Aquila

Palazzo Fibbioni L’Aquila