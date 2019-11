L’Aquila, lavori su SP 23 Dell’Alto Liri e SP 89 Palentina

L’AQUILA – Viabilità provinciale, lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della SP 23 Dell’Alto Liri e della SP 89 Palentina.

È stato firmato il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale per la messa in sicurezza della SP 23 Dell’Alto Liri e la SP 89 Palentina

. L’importo contrattuale ammonta a €. 171.827,02 al netto dell’Iva ed è stato sottoscritto dalla Società Costruzioni Vitale S.r.l. con sede a Caivano (NA), che avrà 90 giorni per ultimare tutti i lavori in appalto dalla data di consegna dei lavori.

Il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, si dice “soddisfatto per tutti i lavori che stanno interessando il territorio della Marsica, che nell’ultimo mese ha impegnato oltre 1.500.000 di euro, frutto del lavoro di programmazione svolto negli ultimi due anni. Fra qualche giorno partiranno anche i lavori sulla S.P. 20 “Marruviana dir. Borgo incile” per oltre 170.000 €, con ulteriori fondi stanziati, sulla stessa arteria, per oltre 3.000.000 di euro. Ringrazio per il grande lavoro svolto dal settore della viabilità della provincia, il dirigente, Ing. Nicolino D’Amico e il responsabile d’area, Giuseppe di Bernardini”.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ringrazia i consiglieri della Marsica, Gianluca Alfonsi e Roberto Giovagnorio “per l’impegno e il lavoro profuso, per quanto fatto e programmato nel piano triennale delle opere pubbliche”.

“Stiamo restituendo alle comunità – dichiara il Presidente, Angelo Caruso – un sistema viario percorribile in sicurezza certi che il futuro della nostra Provincia possa ripartire da questi importantissimi investimenti”.