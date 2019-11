Kalos 2019 a L’Aquila, 80 artisti per la mostra d’arte contemporanea

L’AQUILA – Una mostra d’arte contemporanea inaugurata oggi a L’Aquila, alla Galleria d’Arte Teofilo Patini, denominata Kalos 2019.

Un grande evento artistico nella Galleria d’arte Teofilo Patini di Viale della Croce Rossa 34. Curata dagli artisti Mimmo Emanuele e Antonio Zenadocchio, dal dott. Francesco Subrani, direttore di Marsarte, dal prof. Massimo Pasqualone, critico d’arte, nonché da Gaetano Michetti, direttore organizzativo della Galleria la mostra, di ben 80 artisti di provenienza non solo abruzzese, si profila già come una tappa importante nel panorama artistico abruzzese.

Il sostegno delle autorità è ben visibile. Ci saranno Fausta Bergamotto, Assessore al personale del Comune dell’Aquila, Fabrizia Aquilio, Assessore alla cultura del Comune dell’Aquila, Ferdinando Colantoni delegato del sindaco Pierluigi Biondi, Roberto Santangelo, Vicepresidente Vicario del Consiglio Regionale d’Abruzzo, l’Onorevole Stefania Pezzopane e l’Onorevole Luigi D’Eramo. Seguiranno gli interventi su temi artistici da parte di Antonio Matarelli, che parlerà del pittore abruzzese Teofilo Patini, di Maurizio Lucci, presidente di Marsarte, di Massimo Pasqualone, ideatore di Kalos 2019 e infine di Gaetano Michetti.

Kalos, Marsarte, Galleria Teofilo Patini hanno deciso di lavorare insieme con ben 80 artisti e questo è già un risultato degno di nota. C’è bisogno di una azione corale di tutte le energie per il rilancio dell’Abruzzo e questi artisti hanno deciso di agire sinergicamente perché in questa fase della storia nessuno ce la può fare da solo. L’arte può dare molto in questo senso con l’esempio e immaginando il futuro, perché si può fare. L’intenzione dei curatori è di avviare altre iniziative, anche nella prospettiva dell’Aquila città della cultura 2021.