Colletta Alimentare, studenti del Cotugno in campo per la solidarietà

L’AQUILA – L’Aquila con gli studenti del Cotugno partecipa alla Giornata nazionale della Colletta Alimentare.

20esima edizione per la giornata della Colletta Alimentare, un’occasione per aiutare concretamente i più bisognosi, che vede attivi 145mila volontari in oltre 13mila supermercati in tutta Italia.

Sono 52 i ragazzi del Liceo Cotugno in campo all’interno dei supermercati della città, coordinati dalla professoressa Grazia Cotrone, insegnante di matematica al Liceo. Precisamente la colletta è attiva all’Eurospin del Globo, all’Oasi di Bazzano e Conad al centro commerciale L’Aquilone.

Una giornata nel segno delle parole spese da Papa Francesco, in occasione della III Giornata Mondiale dei Poveri. “I poveri acquistano speranza vera quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito […] Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente. […] Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro”.

Perciò andiamo incontro a chi è più povero impegnandoci per “rafforzare in tanti la volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si senta privo della vicinanza e della solidarietà”.