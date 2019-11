Amatrice, finalmente la Casa delle Donne

AMATRICE – Amatrice riparte dalla Casa delle Donne. Oggi l’inaugurazione.

120 metri quadrati a Torrita, a pochi passi da Amatrice, a segnare un passo verso la rinascita dopo il terremoto del 24 agosto 2016.

La struttura è composta di un grande salone per lo svolgimento delle attività ed altri locali di servizio. Presenti all’inaugurazione oltre alle rappresentanti della Casa delle Donne, il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella e consigliere regionale Sergio Pirozzi.

La Casa delle Donne nasce da un’idea di gruppo e da un desiderio comune: cioè creare un luogo dove le donne di Amatrice e anche di Campotosto, altro comune flagellato dal sisma di gennaio 2017, possano liberamente mettere in atto la loro creatività.

La nuova sede è stata realizzata grazie a fondi e donazioni recuperati dalle stesse donne.

Più generazioni potranno incontrarsi alla riscoperta delle antiche tradizioni ed alla scoperta delle nuove tecnologie, al fine di creare un polo multifunzionale, un vero e proprio centro dove unire, conoscenze, arte, fantasia, artigianato ed economia.

Il progetto della Casa delle Donne abbraccerà: cucina, tessitura, ceramica, bigiotteria, pasticceria, in un’ottica corale che vede il dolore al centro, “ma, al tempo stesso, un’occasione per creare nuova energia“, come chiarisce la vice presidente della Casa delle Donne, Assunta Perilli di Campotosto.

Il presidente della Casa delle Donne è Sonia Mascioli, poi ci sono Samanta Pecci, Simona Paoletti, Marina Gentile, Francesca Brunamonte, Ines Cenfi, Francesca Nardi e Federica Di Giacomo. Tutte insieme collaborano per rilanciare l’economia e le peculiarità locali.