Sulmona, nuova crisi in maggioranza: Gero scalpita

SULMONA – Torna il vento di crisi tra le stanze di Palazzo San Francesco a Sulmona. Maggioranza traballante e amministrazione del sindaco Casini in bilico.

Ancora venti di guerra nel Consiglio Comunale a Sulmona, tra le fila della già traballante maggioranza del Sindaco Annamaria Casini. Dopo la seduta disertata mercoledì dalla stessa maggioranza, il Consiglio si è riunito in seconda convocazione ieri pomeriggio a Palazzo San Francesco per votare, tra gli altri punti all’ordine del giorno, una variazione di bilancio. L’aula era elettrica e la tensione, che nelle ultime ore ha animato dietro le quinte le discussioni tra i gruppi consiliari che sostengono l’ormai precario Sindaco, è esplosa a fine seduta. Nonostante fosse stata approvata perfino la variazione di bilancio in un clima di malcelata serenità, è lo stesso Bruno Di Masci, animatore “esterno” della maggioranza Casini, a intervenire.

Crisi di maggioranza a Sulmona, Di Masci chiede verifica di giunta

“Dopo l’assenza di massa di ieri – interviene Di Masci – si è chiesto che l’attuale maggioranza tecnica dia delle risposte precise e chiare.

Ritengo che l’assenza di ieri non possa essere lasciata cadere nel vuoto. Non si possono prendere decisioni in ambienti diversi dal Consiglio Comunale. Le nostre discussioni le dobbiamo fare qui, nel consesso cittadino. Pubblicamente”.

Per quanto riguarda la Giunta tecnica, ha aggiunto Di Masci con molta franchezza, “è stata fatta per evitare l’ennesimo commissariamento. E’ stata un’assunzione di responsabilità che ci siamo presi, ma questa rimane una giunta tecnica. Dobbiamo aprire una riflessione in maggioranza. Ognuno si assuma le proprie responsabilità”



L’intervento di Di Masci pubblicato dal giornalista di OndaTv Andrea D’Aurelio.

Nei prossimi giorni seguiremo gli sviluppi dell’ennesima crisi di maggioranza che rischia di portare Sulmona ad elezioni anticipate. Una mossa che i più maliziosi attribuiscono ad una precisa strategia dell’ex Consigliere Regionale Andrea Gerosolimo, che prima ha incoronato il Sindaco Casini ed ora la sta deponendo.

Il fine ultimo, ancora nebuloso, potrebbe rivelarsi una ambizione personale dello stesso Andrea Gerosolimo.