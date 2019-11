Ripartire dai territori, a L’Aquila il deputato M5S Fabio Berardini

L’AQUILA – Ripartire dai territori, a L’Aquila l’incontro pubblico con il deputato del M5S Fabio Berardini.

Fabio Berardini, “Occuparsi del territorio, comprenderne le problematiche ascoltando le istanze dei cittadini per cercare soluzioni condivise è uno degli aspetti fondamentali di una politica moderna, efficiente ed efficace. Una più attiva partecipazione della società alla vita pubblica e alla formazione delle decisioni politiche credo sia il giusto obiettivo da perseguire” dichiara il deputato del M5S.

“Prende così avvio un ciclo di incontri sul territorio, con lo scopo proprio di ripartire dalle idee dei cittadini. Il primo avrà come location, la splendida città dell’Aquila, capoluogo della nostra regione che necessita, anche in virtù dei tragici eventi calamitosi che l’hanno colpita, di un’attenzione ed impegno costante nel tempo delle istituzioni e di chi le rappresenta per assicurarne un pronto rilancio” continua Berardini.

“Vi aspetto sabato 30 novembre alle ore 17 presso la sala meeting dell’Hotel Castello. Affronteremo tanti temi, quello delicato della ricostruzione, parleremo delle novità dal Parlamento, ma soprattutto sarete ascoltati. L’incontro è pubblico e l’invito è rivolto a tutti i cittadini. Ripartire si può solo con una politica efficace che tiene in considerazione i temi che stanno a cuore ai cittadini” conclude il deputato.