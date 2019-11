Cane ucciso per strada, choc a Villagrande di Tornimparte

Un cane randagio, amico di tutto il piccolo borgo di Villagrande di Tornimparte è stato ucciso per strada con un colpo di fucile.

Una vera e propria esecuzione, un cane ucciso per strada, ha gettato nello choc gli abitanti di Villagrande di Tornimparte.

Il cane che tutti in paese chiamavano Piccolo, non dava fastidio a nessuno, questo quanto riferito da un lettore in redazione.

Tutti gli volevano bene, era un cane piccolo, zoppo, che da qualche anno era stato adottato in paese e vagava insieme al suo amico Rocco, in cerca di cibo e qualche coccola.

Giovedì 28 novembre la tragedia; verso ora di cena una signora che abita su via del Corso ha sentito un forte botto e poi subito un guaire sommesso; è scesa in strada e ha visto il cane esanime per terra.

In paese sono rimasti tutti molto colpiti, tanto da aver deciso di sporgere denuncia, in modo da tutelare l’altro cane, Rocco, compagno di avventura di Piccolo.

La foto in copertina all’articolo è casuale, il cane ritratto NON è la vittima; per delicatezza e rispetto nei confronti del cane e dei nostri lettori, abbiamo deciso di inserire una sola foto del cane esanime, cercando di renderla meno riconoscibile possibile.