Autovelox Bussi, dubbi sulla collocazione

L’autovelox di Bussi si trova nel centro abitato?

È la domanda che si pone il Codacons Abruzzo in merito alla collocazione dell’autovelox di Bussi che dalla sua istallazione quest’estate ha fatto arrivare una vera e propria pioggia di multe nei confronti di tanti automobilisti, anche aquilani.

Il Codacons Abruzzo, attraverso il responsabile regionale Fabrizio Foglietti, ha chiesto l’intervento del Difensore Civico Regionale per appurare se la collocazione dell’ormai noto autovelox fisso in territorio di Bussi rientri nella perimetrazione del centro abitato.

In caso affermativo, infatti, la collocazione non sarebbe consentita, come risulta già dal precedente relativo all’autovelox collocato nel Comune di Canzano.

Sono 6 mila intanto, le multe arrivate agli aquilani dopo l’istallazione dell’autovelox “della discordia” di Bussi.

Ad oggi, risultano inviati in tutto 10.000 verbali di violazione dei limiti di velocità ad automobilisti, in prevalenza dell’Aquila, che soprattutto nel periodo estivo si sono recati a Pescara per lavoro o per vacanza.

Qualche multa sarebbe arrivata a seguito dell’infrazione del limite di velocità di circa 8,9 km/h. Per alcuni automobilisti l’autovelox non è segnalato o riconoscibile, in realtà perfettamente visibile a un occhio attento.