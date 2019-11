Vigili del Fuoco, la riconoscenza passa per l’equiparazione

L’AQUILA – Vigili del Fuoco, approvata la risoluzione che impegna il governo a equiparare gli stipendi e le pensioni a quello delle altre forze dell’ordine.

“Esprimo grande soddisfazione per la risoluzione approvata nella giornata di ieri dalle Commissioni riunite I e XI alla Camera con cui si impegna il governo a equiparare stipendi e pensioni dei Vigili del fuoco a quello delle altre Forze dell’ordine”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Il testo, che vede come primo firmatario l’onorevole Emanuele Prisco di Fratelli d’Italia ed è stato condiviso all’unanimità da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, dovrà essere recepito in legge di bilancio affinché, sin da subito, vengano individuate le risorse necessarie a superare questa disparità di trattamento, retributivo e contributivo”.

“La riconoscenza dell’Aquila, di tutti i centri colpiti dal sisma e calamità naturali nei confronti dei Vigili del fuoco, che al pari delle donne e degli uomini in divisa e dei militari hanno contribuito a sostenere questa terra nel momento del bisogno, sarà eterna. Quotidianamente tutti questi servitori dello Stato, ognuno per le proprie competenze, sono impegnati per garantire sicurezza e tranquillità, accompagnando la nostra comunità nel suo percorso di ricostruzione e rinascita. È per questa ragione che ho accolto con favore il provvedimento che mi auguro possa essere adottato in tempi rapidi dall’esecutivo nazionale” conclude il sindaco.