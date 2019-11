Un altro Musp per il Cotugno

Assegnata al Cotugno la struttura Musp di via Madonna di Pettino, lasciata libera dall’Istituto Maestre Pie Filippini.

La Provincia ha assegnato l’ulteriore struttura musp ai licei del Convitto “D. Cotugno” a seguito di accordo con il comune dell’Aquila: il musp è libero dal settembre scorso, visto il rientro dell’Istituto Maestre Pie Filippini nella sede di Via XX Settembre.

Il musp, in buono stato, ha una grandezza di circa 1200 metri quadrati e potrà ospitare otto classi più ulteriori due aule di servizio per laboratori o esigenze del personale; le risorse per la locazione stanziate dalla Provincia, in favore del Comune, sono pari a 69 mila euro per l’anno 2020, con convenzione rinnovabile per l’anno seguente ove ve ne fosse necessità.

“Questa soluzione consente di andare meglio incontro alle esigenze del personale e degli studenti del Cotugno, favorendo un riavvicinamento delle classi alle altre due strutture musp già assegnate nella zona ovest della Città – afferma il Vice Presidente della Provincia con delega edilizia scolastica Vincenzo Calvisi – mentre le aule libere dell’ITG Geometri, occupate sino ad oggi dagli studenti del Cotugno, saranno assegnate al vicino Liceo Scientifico “A. Bafile” che ne ha fatto richiesta. Con questo ulteriore passo, seppur provvisorio, si è fatta la migliore razionalizzazione possibile degli spazi disponibili, in attesa che vengano conclusi i lavori di miglioramento sismico e rifacimento impianti in corso nella sede di Pettino, con risorse stanziate per oltre 3,5 milioni di euro.”

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, che ha ringraziato in particolare il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Tinari, per la positiva sinergia attivata tra le amministrazioni.