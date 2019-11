Riapre il suk di Viale della Croce Rossa

È stata revocata la sospensione è lunedì 2 dicembre riaprirà il negozio stile suk Stella di frutta, su viale della Croce Rossa.

Il suk Stella di frutta, gestito da ragazzi egiziani, era stato chiuso quasi un mese, a seguito di un’ordinanza del Comune dell’Aquila , (la 116352).

La chiusura improvvisa aveva lasciato a casa diverse unità lavorative, molte con figli, il cui unico sostentamento proviene proprio da questa attività.

Il negozio in stile suk di Viale della Croce Ross è il primo ad aver aperto all’Aquila circa 3 anni; a questo, gli stessi ragazzi hanno aggiunto un secondo punto vendita su via Strinella e un terzo, aperto pochi giorni fa sulla SS17.

I ragazzi hanno lavorato tanto in questi anni, tra favorevoli e contrari e con uno strascico di polemiche (riguardanti anche l’eccessiva occupazione del marciapiede e dello spazio antistante con cataste di cassette) che ha portato oggi alla chiusura.

In ogni caso la chiusura non li ha fiaccati e tramite il loro avvocato, Maria Leone, hanno cercato di mettere le cose in ordine nel più breve tempo possibile.

“L’amministrazione comunale è stata molto propositiva e collaborativa, interessandosi da subito per giungere a una positiva conclusione. Abbiamo trovato professionalità e umanità. Abbiamo sistemato tutto e finalmente questi ragazzi adesso potranno riaprire con serenità”, è il commento del legale al Capoluogo.