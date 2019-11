Niko Romito, una Stella Michelin anche in Cina

L’AQUILA – Niko Romito brilla anche in Cina. La cucina italiana dello chef stellato viene premiata con un Stella Michelin.

Ad ottenere il prestigioso riconoscimento è Il Ristorante – Niko Romito, a Shangai. Aperto solo qualche mese fa.

L’annuncio è dello stesso Niko Romito, diffuso attraverso i canali social.

«Questa notte a Pechino la guida Michelin ha assegnato una stella a Il Ristorante Niko Romito. È un risultato straordinario per tutto il mio gruppo e premia il lavoro che stiamo facendo a Pechino e in Cina, ma è anche – e soprattutto – il consolidamento del progetto globale che abbiamo iniziato nel 2017 insieme a Bulgari, per portare nel mondo la vera cucina italiana».

«La stella Michelin de Il Ristorante Niko Romito a Shanghai a pochi mesi dall’apertura, insieme a quella che da oggi brilla sul Il ristorante Niko Romito di Pechino, testimoniano che la cucina italiana affascina e stupisce chi la assaggia a qualsiasi latitudine. Questa per me è la soddisfazione più grande e lo dico da uomo e da cuoco profondamente italiano».