Le nuove stanze della poesia, Selene Luise

Per l’appuntamento con “Le nuove stanze della poesia”, il ritratto di Selene Luise.

La poesia di Selene Luise è raccontata dalla penna di Valter Marcone.

Selene Luise Classe 1991. Studia giurisprudenza. Appassionata di letteratura sin dall’infanzia, ama leggere libri di ogni genere. Scrive romanzi e poesie. Dopo IL TOCCO DEL ROVO, uscito nel 2015, LA TERZA IDENTITA’ è il suo secondo libro.

In realtà Selene Luise è molto altro ancora. Cogliamo l’occasione di queste pagine delle Stanze della poesia per ricordare in questa puntata una Selene Luise poetessa che il prossimo sabato 30 novembre, nella libreria Mondadori presso il complesso La Meridiana, presenterà la sua prima raccolta di poesie. Raccolta che viene dopo la pubblicazione di due romanzo “Il tocco del rovo” e La Terza identità.”

In una intervista a Filippo Semplici, su Nero su bianco il blog degli scrittori esordienti la stessa Selene afferma “Quando posso, partecipo agli eventi letterari della mia città. Il mio genere preferito è il thriller psicologico, poiché lo ritengo quello più vicino alla vita. Il più adatto per capire e raccontare l’uomo e il mondo in cui vive e agisce. Ho cominciato a scrivere a ventun anni e mi dedico principalmente al romanzo, ma ogni tanto, quando mi vengono degli “attimi di folgorazione” mi diverto a comporre delle poesiole, che chiamo “carmìni”.

Fino a oggi ne ho scritti circa una ventina, di cui una pubblicata su due riviste telematiche IL PRIMATO e TESORI D’ABRUZZO.”(…)” IL TOCCO DEL ROVO, il mio primo romanzo, è nato quasi per gioco, in un periodo non bello della mia vita. Un giorno, mentre facevo pausa tra un paragrafo e l’altro, mi si è affacciata alla mente l’immagine di un ragazzo ustionato, incatenato in una nicchia. Da quell’immagine sono nate mille domande. Tentando di trovare una risposta, è nato un appunto. Da un appunto, una scaletta. Da una scaletta, un testo. A quel punto ho detto: “Ma si, proviamoci. Tanto non lo leggerà nessuno.” Questa frase me la ripeto ancora adesso, ogni volta che mi cimento in una nuova storia. In quella ci ho messo dentro tutti i malesseri di allora, ma anche i sogni e le ispirazioni. Scriverlo è stato un toccasana. “(…)

Poi è venuta “La terza identità” una storia sorprendente scritta con il garbo. Una lettura quotidiana di pensieri, azioni e paesaggi dell’identità da leggere come un breviario quotidiano.

Parlando di Selene poetessa c’è da dire che ci sono storie che restano dentro. Dentro il cuore, dentro la mente, dentro l’anima. In silenzio.

Rimangono celate,indecifrabili ,gelosamente custodite. Vengono qualche volta raccontate al mondo non con le parole ma con i gesti, gli esempi ,i comportamenti, la cura delle relazioni ,l’attenzione alle storie. Ci sono poi storie che nascono per essere direttamente raccontate al mondo solo con la parola. Entrambe queste storie , a modo loro , comunque arricchiscono il mondo e arricchiscono quella sorta di vocabolario, tacito o espresso che alimenta un lessico che ha lo stesso destino (le parole che non ti ho detto, le parole nella bottiglia, ) dei fatti .

Così sentimenti, accadimenti, emozioni, contesti trovano parole e gesti per venire al mondo. Quasi sempre però queste storie sono raccontate in prosa, ovvero con l’arte di costruire buone storie plausibili che consentono di inglobare gli indizi di cui lo scrittore dispone.

Quindi l’arte di investigare le persone, i caratteri, i sentimenti, i fenomeni ,le relazioni, le idee, che si fa narrazione. Una investigazione della realtà, “dell’animo umano” con la chiave del racconto che ricostruisce il passato, stabilisce il presente, e plausibilmente inventa il futuro. Portando tutto a compimento con conferme o disconferme che inglobano ogni cosa della vita vera, vissuta o inventata.

Tutto questo dicevamo i narratori fanno con le parole. Sappiamo che queste parole sono anche il mondo di Selene Luise che ha già dato due prove di questa sua capacità nei romanzi “Il tocco del rovo “ e “La terza identità” . Un mondo che è comparso attraverso queste due prove narrative, che si è affermato con prepotenza e che sicuramente continuerà a dare frutti preziosi. Storie che aprono e chiudono per un tempo lungo il diaframma di una ideale macchina fotografica in un gioco con la luce che in tutti i casi è scoperta , di svelamento .

Ma perché nulla “vada perduto” Selene Luise ha un modo tutto suo di restituire fino in fondo il suo mondo narrativo attraverso la “scoperta” che in questo caso non ha più nulla della prosa ma è movimento imprigionato in un istante ,in una sequenza che è quella della esplosione di voci, colori, odori,sapori . Nasce così per lei l’urgenza di ritrovare in poesia quello che le storie che racconta lasciano lungo la strada della narrazione : ritrovare in poesia quello che diversamente andrebbe irrimediabilmente perduto .

Queste poesie sono anche un modo di “completare le storie”, come dire, chiudere la tensione ,restituire ciò che è andato perduto come diceva Alessandro Manzoni nelle lettere a Monsieur Chauvet a proposito dell’invenzione.

Selene Luise sa bene , da romanziere, come si inventano i personaggi e all’occorrenza sa bene immaginare quello che manca per far risaltare una storia.

Questi versi sono quello che manca ,il completamento delle storie ma anche paradossalmente quello che resta delle storie ,quello che non deve andare perduto.

Nella continua elaborazione del suo mondo narrativo ecco sentimenti, emozioni ,fatti che si condensano e si suggellano non con le parole ma nella parola.

Ovvero si rivelano al mondo con l’immediatezza di una parola che appunto tutto compendia , tutto esprime, ma anche tutto conserva. Certo le storie raccontate da una sola parola sono altro da quelle narrate con costrutti, periodi, paragrafi, capitoli.

Perché sono storie che hanno il senso del dono di sè . Sono per Selene Luise il progetto identitario di un sé esposto in molti modi , (a modo di caledeiscopio; scrive romanzi, scrive recensioni, scrive poesie, partecipa a recital di poesia e prosa ,studia diritto) che non appassiscono ma rinverdiscono continuamente il suo modo di essere.

Dunque le parole da non perdere contenute in queste poesie sono anche quelle con le quali dialoga in molti modi con il mondo “ fuori “ ,con il mondo “altro” con la certezza che esse hanno più forza proprio nei confronti di quel mondo perchè hanno spesso una “piccola scintilla di follia che non va persa ,cosa molto diversa da quella pazzia del mondo che come ella stessa dice: “ … mi etichetta strana/Perché /Invece di una App./Amo mucchi di carta /Quella stessa carta a cui affido/I miei segreti pensieri.”

L’Aquila e gli alpini

L’Aquila,

Piccola città

Ma molto importante

Ballerina

Ma solida

Fredda

Ma calorosa

Il tuo nome

Evoca

Autorità

Forza

Possanza

Tu volavi in alto

Tutte le superavi in bellezza

Poi all’improvviso

Un dardo ti colpì

Cadesti tra i rovi

I tuoi figli

Fuggirono da te

Come cuccioli smarriti

Ma sola non rimanesti

Mani buone

Fasciarono

Le tue ferite

Le tue ali

Però

Sono ancora spezzate

E Dio solo sa

Quando potremo

Di nuovo

Vederti volare

Ciò nonostante

Tu non dimenticasti

Chi dalle carni

Ti tolse

Il sismico dardo

Gli Alpini

Sono tornati

A trovarti

Li hai accolti

Nel tuo grembo

Mille cappelli piumati

Passeggiano

Tra le tue vie

Camper e tende

Sostano nei tuoi spiazzi

Scorrono fiumi

Rossi

Bianchi

E gialli

E la parlata nordica

Va a braccetto

Con quella locale

Ti vestisti

Del patrio vessillo

Il tuo cuore

Batte più forte

Si forte

Che tutta Italia

Lo sente

Tu sei viva

L’Aquila

Mia città

Mia alfa e omega

Mia base

Mio trampolino di slancio

Rialzati

Bella me

Distendi

Le tue ali

E vola

Vola

E non fermarti più

Il mio paese

C’era una volta

Nel cuore di una lingua di terra

Una città

Sopra la città

Un paesino

Dal volto fiabesco

Navigava in un mare d

D’estate

E di inverno

Tra batuffoli di bianco cotone

Suoni di campanelli

Profumo di erba tagliata

Bambini festosi nei vicoli

Case misteriose

Strade acciottolate

Poi una notte

Si prese il sisma

Il mio piccolo paradiso

Ventitré secondi

E tutto scomparve

Lasciando solo

Polvere e sassi

Quel paesino era Roio

Il mio amato Roio

La mia culla

La mia fiaba

Il mio mondo perduto

Inverno

Cammino a tentoni

Su un mucchio di panna

Lo scricchiolio sotto lo stivale

Il vento mi sputa

In faccia

Spilli ghiacciati

Un gelido abbraccio

Tutto avvolge

L’aria è frizzante

Ripulita dal fumo

Piccoli fiocchi bianchi

Formano

Uno spesso strato bianco

Che tutto ricopre

Qual morbido piumone

Perché non anche

Le aquilane ferite?

Perché non anche le cicatrici del cuore?

Cadi, neve!

Fa sembrare

Almeno per poco

Il mondo meno brutto

Milioni di pulviscoli

Danzano

Nell’aria quieta

Un lungo lento

Silenzioso ballo

E’ il riposo del mondo

