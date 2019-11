Ladri in azione davanti un ufficio postale

Sono stati fermati dai Carabinieri dei ladri che stavano compiendo un furto all’ufficio postale di Civitella Roveto.

I ladri hanno agito nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 novembre; sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Morino, allertati dall’allarme scattato dall’ufficio postale.

I Carabinieri hanno sorpreso i ladri, due giovani originari del Napoletano con precedenti, mentre tentavano di rubare del gasolio da alcune cisterne che si trovano sul piazzale dell’ufficio postale.

I due ladri, entrambi 20enni, per il tramite di una pompa munita di motore a scoppio, collocata in un furgone, stavano prelevando il gasolio riversandolo nelle taniche poste sul mezzo.

A seguito di perquisizione sono stati rinvenuti numerosi oggetti atti allo scasso.

I due sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato alla Procura della Repubblica di Avezzano.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo coordinato del territorio, predisposti e incrementati negli ultimi giorni in tutto il territorio aquilano, in occasione delle prossime festività, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri dell’Aquila, con la finalità di prevenire e reprimere la commissione di reati contro il patrimonio.

Nei confronti dei due pregiudicati sarà inoltrata alla Questura del capoluogo una proposta per l’applicazione della misura di prevenzione del “rimpatrio con foglio di via obbligatorio” per il Comune di residenza, con divieto di ritorno nel Comune di Civitella Roveto e zone limitrofe per un periodo di tre anni.