Dl Sisma, blocco di 2 anni su aumento pedaggi

Aumento pedaggi bloccati per due anni sulle autostrade abruzzesi.

Scongiurato ennesimo aumento pedaggi sulle spalle degli automobilisti delle strade abruzzesi.

Lo rende noto l’onorevole dem Stefania Pezzopane, relatrice del provvedimento,.

“Esteso per i prossimi due anni, fino a ottobre 2021, il blocco dell’aumento dei pedaggi per la A24 e la A25. Dopo aver ottenuto l’approvazione della mia riformulazione agli emendamenti al decreto Sisma che impediva la maggiorazione delle tariffe delle due autostrade già per un anno, arriva un nuovo e ulteriore successo a beneficio dei cittadini che già subiscono i disagi di vivere in zone colpite dai terremoti”, spiega la Pezzopane.

“Un nuovo emendamento da me proposto e recepito dalla Commissione prolunga ulteriormente il blocco degli aumenti. Un messaggio di evidente vicinanza a cittadini e sindaci che si erano mobilitati. Ancora una volta il governo e questa maggioranza hanno dimostrato di essere attenti alle esigenze dei territori e alle preoccupazioni manifestate dagli amministratori”, aggiunge.

“Sul blocco degli aumenti per i pedaggi di A24 e A25, il nostro governo è intervenuto per andare persino oltre il già ottimo lavoro dei parlamentari e della Commissione: la sospensione degli incrementi viene esteso infatti da uno a due anni di durata, fino al 31 ottobre 2021”, è il commento di Gianluca Castaldi, Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento.

“Un segnale importante di attenzione verso l’Abruzzo, un impegno mantenuto (anche oltre le aspettative) che viene incontro alle esigenze del territorio, tristemente gravato negli ultimi anni da una serie insostenibile di aumenti sulle tariffe autostradali”, chiarisce Castaldi.