Concorsino Comune di Avezzano, tanti nomi noti tra chi va avanti

AVEZZANO – Concorso per l’assunzione di 5 collaboratori amministrativi al Comune di Avezzano. Altra scrematura, dopo la preselezione, con la prova scritta. Spiccano, nuovamente, nomi noti tra i 16 che hanno superato il nuovo step.

Si erano presentati in 126 aspiranti collaboratori amministrativi. 62 erano stati gli ammessi al bando di concorso, pubblicato lo scorso 12 agosto. I cinque posti disponibili sono per il ruolo di ‘collaboratore amministrativo part-time 50%’.

17 dei 62 erano stati ammessi alla prova scritta, attraverso una fase preselettiva. Ieri, martedì 26 novembre, sono stati pubblicati i risultati della prova scritta: su 17 candidati presentati 14 sono risultati ammessi alla prova orale.

Prova che si svolgerà il prossimo 12 dicembre.

Il Capoluogo aveva già parlato del concorso dopo numerose segnalazioni ricevute su bandi di concorso per assunzioni part-time nelle pubbliche amministrazioni. Modalità per contratti a tempo parziale che, però, permettono spesso ai candidati di entrare di diritto nella categoria dei dipendenti pubblici.

Presidente della Commissione di valutazione la dottoressa Michela Leacche, ex dirigente della Provincia e attualmente dirigente del Corecom Abruzzo.

Questi i risultati della prova scritta, pubblicati sull’Albo Pretorio del sito del Comune di Avezzano. Sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione superiore a 21/30.

Tra i nomi noti di chi va avanti spiccano quelli di: Serena Coluzzi, prima nello staff di Gianni Di Pangrazio e poi in quello di De Angelis, Adelaide Di Cesare, in passato nello staff di Gianni Di Pangrazio, come Valerio Di Loreto e Claudia Agnese Rossi e Pierpaolo Rico, nello staff in Regione dell’ex Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio.

Di seguito l’elenco completo dei 14 ammessi: Domenico Ciccone, Serena Coluzzi, Giuseppe Cutillo, Nicola De Simone, Adelaide Di Cesare, Valerio Di Loreto, Daniela Graziani, Antonella Lucchini, Piera Maggi, Pierpaolo Rico, Manuela Riddei, Claudia Agnese Rossi, Antonio Tudico e Giuseppe Varricchio.