Armeria Tomei, grande festa per il primo anno nella nuova sede

L’AQUILA – Domenica 1 dicembre grande festa nella nuova sede dell’Armeria Tomei. Stand espositivi e simulatore 3D per la caccia.

Fervono i preparativi per la grande festa dell’Armeria Tomei, che domenica 1 dicembre festeggerà il primo anno di attività nella nuova sede in località Campo di Pile. Per l’occasione, oltre al tradizionale brindisi con buffet, clienti e appassionati potranno curiosare tra gli stand dei fornitori, presenti con addetti pronti a spiegare ogni particolare dei prodotti esposti. Ci sarà lo stand dello storico marchio Beretta che proporrà sconti, insieme agli stand dei marchi Salomon, La Sportiva, Crispi, Canicom, Garmin, Bs Planet. Per ogni stand ci sarà uno specialista per i tanti affezionati clienti che vorranno feseggiare con l’Armeria Tomei il primo anno di attività nei nuovi locali a Campo di Pile, ma non solo. Per gli appassionati del settore, infatti, Aimpoint allestirà un simulatore di caccia in 3D. Prevista inoltre estrazione a premi con in palio una carabina Browning. Insomma, domenica 1 dicembre ce ne sarà per tutti i gusti all’Armeria Tomei.

«Il bilancio di questo primo anno – sottolinea il titolare, Massimo Tomei – è sicuramente positivo, nonostante le difficoltà generali dovute allo specifico momento che attraversa tutto il Paese, e siamo fiduciosi anche per il futuro dell’attività. Per questo ringraziamo tutti quelli che vengono a trovarci, che non sono solo clienti, ma sono anche amici: è merito loro se andiamo avanti». Per quanto riguarda le preferenze dei clienti, «non puntiamo solo sulla caccia, ma anche sulle attività in montagna, quindi viene molto apprezzato anche l’abbigliamento tecnico. Naturalmente siamo conosciuti ovunque per le armi, siamo una delle armerie più vecchie d’Italia, con quasi 70 anni di attività». Doveroso, quindi, l’invito a partecipare alla festa del 1 dicembre: «Veniteci a trovare, sono previste diverse attività e premi in programma, giorno per giorno aggiungiamo qualcosa di nuovo per i nostri clienti e i cittadini che vorranno partecipare all’evento. Vi aspettiamo numerosi, non ve ne pentirete».

Armeria Tomei, una storia che viene da lontano.

L’attività nacque nel 1955 grazie alla passione del capostipite per la caccia. Oggi la famiglia Tomei è ricercata ovunque, fuori regione ed in tutto il mondo. «Con la piattaforma online www.armeriatomei.it – spiegava Tomei ai microfoni del Capoluogo.it il giorno dell’inaugurazione – siamo riusciti a vendere e spedire perfino in Giappone. Ora ci siamo spostati qui nella zona ovest, nel nucleo industriale, per avere uno spazio più ampio dove poter lavorare». Dai locali di “piazzetta delle tavole” fino al Nucleo Industriale in località Campo di Pile, una passione che ha reso grande la famiglia Tomei nel mondo della caccia e della pesca, arrivando anche ad ampliare i locali con l’abbigliamento specifico e sportivo. Un’attività che, di fatto, copre il mercato di un’ampia fetta di centro-Italia e che si espande ogni giorno di più grazie al “tam – tam” del cacciatore. L’Azienda è a conduzione famigliare, con ben 4 Tomei su un totale di 5 dipendenti.

Appuntamento quindi il 1 dicembre per festeggiare il primo anno di attività presso la nuova sede.

Pubbliredazionale a pagamento