L’AQUILA – L’Antica Trattoria dei Gemelli è tornata. Nel cuore del centro storico dell’Aquila, per tornare a regalare l’arte dei sapori tipici, quelli del cuore.

Grazie alla passione di tre giovani aquilani, i fratelli Alessio e Simone Albani insieme alla chef Sara Romasco, il centro storico dell’Aquila compie un altro passo verso la rinascita. In Via Rosso Guelfaglione è stata infatti inaugurata l’Antica Trattoria dei Gemelli, dove i buongustai potranno apprezzare i sapori della cucina abruzzese.

Antica Trattoria dei Gemelli, le parole dei protagonisti

“L’idea è nata quest’estate – ha spiegato Alessio Albani ai microfoni de IlCapoluogo.It – quando, insieme alla nostra amica Sara, abbiamo deciso di recuperare questi spazi che prima del terremoto ospitavano un locale dove mio fratello ed io avevamo lavorato come camerieri. Il locale si chiamava Trattoria dei Gemelli, abbiamo quindi deciso di battezzare la nostra attività Antica Trattoria dei Gemelli per onorare la memoria di quegli anni”.

Alla base dell’iniziativa dei tre ragazzi c’è la volontà di dare a tutti la possibilità di gustare i piatti tipici della tradizione culinaria abruzzese. “Abbiamo riservato molta attenzione alla composizione del menu- ha continuato Alessio – il nostro motto è: ecco se magna co lu palato, no co l’occhi, e sta ad indicare che presso il nostro locale non saranno mai serviti piatti dozzinali”.

Ad accompagnare le pietanze è a disposizione una nutrita scelta di vini pregiati che i palati più raffinati potranno sapientemente abbinare allo zafferano di Navelli, ai formaggi di Scanno, e alle tante altre specialità della tavola abruzzese che L’antica Trattoria dei Gemelli potrà offrire.