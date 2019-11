Tanti auguri Mimi

Il primo pensiero fu che saresti stata qualcosa di doloroso(e con il tempo poi…)

Mi portasti quella mattina dei giocattoli nuovi, per cui cominciai a guardarti con meno sospetto, con te arrivarono pure tante notti in bianco, perchè tu piangevi come un’indemoniata e dormivamo nella stessa stanza!

Insomma a farla breve,arrivammo da te in ospedale, eri così piccola e grinzosa e soprattutto… scalza (chi lo avrebbe detto che poi avresti avuto 435 paia di scarpe)!!!

Lì, in quella stanza dell’ospedale in viale Nizza è nata con te la nostra storia, che tra alti e bassi spero ci accompagni come abbiamo sempre fatto,”finchè morte non ci separi”!!! Perchè ci sei sempre stata e alla fine della fiera un sacco di cose, di prime volte, di esperienze, le abbiamo sempre fatte insieme!

Qualche anno dopo dalla tua nascita la sera ti avrei raccontato qualche bella storia, ti affidavi a me nonostante i litigi e le botte da orbi che ci siamo date… C’erano e ci sono quei 6 anni di differenza che con il tempo mi hanno trasformata in una specie di mammina all’occorrenza, nella migliore amica che non hai mai avuto, nella confidente, nella compagna di bisbocce migliore del mondo.

Ci hanno chiamate le “sorelle Lombardo”come se fosse un dispregiativo, invece io ne vado fiera; perchè io e te siamo meglio di Gianni e Pinotto, di Cecilia e Belen, del trio delle Ferragni; io e te siamo uniche e lo saremo sempre!

‘Ah ma tu sei la sorella di Emanuela?? Come è bella tua sorella… Tu a chi hai ripreso?’ È questa la frase che mi accompagna da anni, qualcuno si sarebbe anche potuto offendere, invece, io del tuo essere così meravigliosa, nonostante la corazza che ti sei voluta costruire, ne vado fiera, perchè SIAMO BELLISSIMA, di quella bellezza interiore che nessuna ruga del tempo potrà mai offuscare… Perchè guardando le foto trovo sempre più cose che ci accomunano, rendendoci uguali, nonostante le diversità!

Brindo da qui con te, “a chi è come meee e al bar della rabbia” a questa giornata, augurandoti che tutta la tua vita possa essere bella e felice come nel giorno del tuo compleanno.

Sei lontana, perchè Milano ti ha accolta con eleganza, cullandoti e facendoti diventare la meravigliosa donna E manager che sei… Io sono ci sono e ci sarò sempre, non ti lascerò mai, “nè con il pensiero, nè con la parola”, (ti ricordi?)

Che tu abbia sempre vento in poppa e vele a riva sorella mia!“.

Buon compleanno dalla tua super “Loro”.