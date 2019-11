Sisma Albania: Moretti, ecco cosa è successo

Dopo il sisma che si è abbattuto sulle coste dell’Albania di magnitudo 6.5 e quella di magnitudo 6 al largo dell’isola di Creta, la riflessione del geologo Antonio Moretti.

Il professore Antonio Moretti è un esperto in sisma, docente di Geologia Regionale e Sismologia all’Università dell’Aquila.

Il sisma che si è abbattuto sull’Albania, provocando almeno 28 morti, di cui tre bambini, 20 dispersi e centinaia di feriti, rimanda sicuramente alla notte del 6 aprile 2009; per cui, innanzitutto si vuole capire quale sia i rischi, “al di là dell’Adriatico”.

“Ci troviamo di fronte a una distribuzione del sisma che investe Albania, Bosnia, Grecia, seguendo una stessa linea di subduzione che va verso i Balcani”, spiega Moretti al Capoluogo.it.

Per il sismologo, “gli eventi sismici di queste hanno la stessa struttura, un meccanismo di sorgente, legato alla subduzione del sistema adriatico/ionico verso l’arco delle isole Egee formando un arco continuo”.

“Si sta formando un carico più pesante a livello della crosta in Grecia, la spinta grossa viene dall’Africa; nel contempo la Sicilia sta spingendo verso Calabria, in un movimento che porterà a chiudere l’Adriatico e a una chiusura da due parti: verso l’Appennino come in Abruzzo e poi sotto l’arco dei Balcani”.

Cosa si può fare adesso?

“In questo momento parliamo di un fenomeno sismico da studiare bene per capirne il meccanismo, non possiamo dire di più, ci sarà una correlazione genetica che ci darà delle informazioni in futuro per capire la dinamica nel Mediterraneo”, conclude.