Simone Cristicchi intervistato da 100 bambini

L’AQUILA – Domani la prima nazionale di Happy Next, Alla ricerca della felicità, il nuovo spettacolo di Simone Cristicchi, al Teatro Stabile. 100 bambini intervistano il cantante.

Teatro invaso dai giovani studenti della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”. Appunti di felicità, domande di ogni genere per Simone Cristicchi, chiamato a rispondere ai bambini curiosi e preparati, in vista dell’incontro speciale.

«È vero che da giovane facevi Babbo Natale?», chiede uno studente. «Sì è vero. Sono cresciuta solo con la mia mamma, quindi ho svolto molti lavori e tra le varie attività sono stato anche Babbo Natale, con il costume giravo casa per casa per far sorridere i bambini».

Sorrisi ieri e sorrisi oggi. Dal palco del Teatro Stabile dell’Aquila partirà il tour nazionale dello spettacolo “Happy Next – Alla ricerca della felicità”, incentrato su un tema universale e senza tempo.

Domani, giovedì 28 novembre, la prima nazionale al TSA, alle 21, venerdì una nuova rappresentazione, alle 17,30.

C’è un segreto per la felicità? «La ricerca della felicità è fondamentale per ognuno di noi. Ognuno di noi l’ha raggiunta almeno una volta, magari per qualche attimo fugace. Il segreto è trovare uno stato permanente che è più stabile rispetto alla felicità. L’appuntamento di questa mattina è l’occasione per i ragazzi di sentirsi comunità, attraverso il teatro. Io proporrei quasi di inserire a scuola un’ora a settimana di insegnamento basato sulla felciità. Così magari si riuscirebbe ad individuare i talenti dei ragazzi e a coltivarli a 360 gradi», ha spiegato Simone Cristicchi ai microfoni de Il Capoluogo.