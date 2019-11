Avezzano, automobilista si ribalta su via Napoli

AVEZZANO – Tanta paura ma nessuna conseguenza grave. Incidente su via Napoli ad Avezzano.

Un automobilista ha improvvisamente perso il controllo della sua vettura, probabilmente a causa delle condizioni dell’asfalto bagnato, per l’intensa pioggia del pomeriggio.

Secondo le prime ricostruzioni l’auto ha sbandato e si è ribaltata, finendo per invadere anche la corsia nella direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale di Avezzano, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Avezzano e il personale del 118, per prestare all’autista i primi soccorsi. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Avezzano per gli accertamenti del caso. Dalle prime notizie sembra stia bene.

Disagi al traffico per almeno mezz’ora, in attesa che venisse sgomberata la carreggiata e che venissero ripristinate le regolari condizioni per la viabilità.