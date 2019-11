Terremoto Albania, nuova scossa: sale il numero delle vittime

ALBANIA – Terremoto Albania, nuova scossa di magnitudo 5 a Nord di Durazzo. Sono almeno 15 i morti accertati.

Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto in Albania. Il Ministero della Difesa albanese ha reso noto che finora sono 15 le persone che hanno perso la vita.

La terra continua a tremare a Nord di Durazzo. Nuova scossa, di magnitudo 5, registrata poco dopo le 14:20.

Proseguono intanto le operazioni di soccorso: 41 persone sono state tratte in salvo dalle macerie di alcuni palazzi e abitazioni crollate.

Terremoto Albania, il collegamento da Durazzo

La forte scossa di terremoto è stata registrata alle ore 03,54 della notte, con epicentro sulla costa settentrionale, a nord di Durazzo. Magnitudo 6.5 per la prima scossa – a una profondità di soli 10 km – seguita da altre tre scosse, rispettivamente di magnitudo 5.1, 5.3 e 5.4, con il medesimo epicentro della prima rilevata.

Il collegamento del Capoluogo.it in diretta dall’Albania, con il giornalista Agron Sefraj, a Durazzo il centro maggiormente colpito dal terremoto. «Almeno 600 i feriti. Durazzo è devastata», spiega Agron dal centro di Durazzo.

Numerose le palazzine crollate. 41 le persone tratte in salvo, tra questi un bambino «salvato da sua nonna che gli ha fatto scudo col suo corpo, per proteggerlo dalle macerie». Un’altra ragazza di 16 anni è stata estratta viva dalle macerie intorno alle 14,50.

Terremoto Albania, avvertito in Italia

Il terremoto è stato avvertito distintamente anche in Italia. Tutta la Puglia si è svegliata per il sisma in Albania: nessun danno al di qua dell’Adriatico, ma tanta paura. “Una scossa forte e lunga” avvertita particolarmente a Brindisi, Lecce e Taranto. Terremoto avvertito anche in Basilicata e in Abruzzo.