Sorpreso con la cocaina in auto, arrestato 25enne

Lotta allo spaccio, i Carabinieri di Balsorano sorprendono un giovane con 8,8 grammi di cocaina nascosti nell’auto.

I Carabinieri della Stazione di Balsorano, nell’ambito dei servizi predisposti per il rafforzamento dell’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti eseguiti nella Valle Roveto, ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente J. M., 25enne di nazionalità marocchina. L’uomo è stato sottoposto a controllo alla circolazione stradale dai militari della locale Stazione mentre percorreva la SR 82 a bordo di una utilitaria. A seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 8,8 grammi, suddivisa in n. 14 dosi, occultati all’interno del veicolo.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per individuare la rete di contatti che l’indagato ha creato verosimilmente nella Valle Roveto, per ricostruire, appunto, il giro di spaccio che è in atto in quel territorio, che come altri nella Marsica è afflitto dal consumo indebito di sostanze stupefacenti.