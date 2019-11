Sgb Humangest sceglie Milano

Sgb Humangest, la holding pescarese delle soluzioni umane, sapientemente guidata da Gianluca Zelli e Barbara Garofoli, lascia l’Abruzzo.

Giunge come un fulmine la notizia dell’inaugurazione della nuova sede centrale della Sgb Human Solution a Milano.

1000 metri quadrati in due sedi per coprire la città, capitale economica italiana, di cui 500 all’ombra della Madonnina. La maggiore azienda abruzzese in termini di contributi ha scelto di lasciare l’Abruzzo.

Dopo la sfida politica al fianco del candidato presidente Marco Marsilio, l’elezione del consigliere regionale aquilano Roberto Santangelo e la successiva rottura con la maggioranza, Gianluca Zelli ha scelto di lasciare l’Abruzzo e di spostare l’headquarter a Milano.

Roberto Maroni, già Ministro dell’Interno e Governatore della Lombardia, e Melania Rizzoli, assessore alla Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia parteciperanno domani a Milano all’apertura della nuova sede di direzione di SGB Humangest Holding (ore 19, via Manzoni 37) di cui, l’ex vice presidente del Consiglio, è diventato presidente.

Presenti anche il direttore generale, Gianluca Zelli e l’amministratore delegato, Barbara Garofoli. Il Gruppo SGB Humangest Holding opera a tutto campo sul mercato del lavoro nel settore delle risorse umane, della consulenza e dei servizi alle aziende e ai lavoratori. Società a capitale interamente italiano, attiva dal 2005 attraverso una rete di 44 sedi presenti su tutto il territorio nazionale, nel 2018 ha riportato un fatturato di 180 milioni di euro. Eroga i propri servizi attraverso le Società controllate: Humangest- Agenzia per il lavoro, Humanform – Società di formazione, Humansolution – Società di consulenza e servizi – Key Payroll, Consulenza contabile e Amministrazione del personale in outsourcing, Humangest Group Romania – Servizi di reclutamento internazionale.

Sul web www.sgbholding.it