Lutto nel calcio, addio a Massimo Ruscitti

AVEZZANO – Massimo Ruscitti è morto a soli 52 anni dopo aver combattutto a lungo contro una brutta malattia.

Molto conosciuto ad Avezzano, Massimo Ruscitti lascia un grande vuoto nel mondo calcistico marsicano. Le sue scorribande sulla fascia lo avevano reso il pendolino marsicano. Indossò la maglia biancoverde nella stagione ’86/’87, conquistando la piazza. Continuò a giocare fino al 1997, anno del ritiro, dopo anni di esperienza in Lega Pro.

Cordoglio per la scomparsa di Massimo Ruscitti da parte della società del San Pelino: “Ci stingiamo alla famiglia Ruscitti e al portiere Ruscitti Cesare per la scomparsa del loro caro”, e dall’Avezzano Calcio: “La società biancoverde apprende con dolore la scomparsa, dopo una lunga malattia, dell’avezzanese Massimo Ruscitti, ex difensore dell’Avezzano Calcio nella stagione 86/87, molto amato dai tifosi. La società si stringe al cordoglio della famiglia Ruscitti”.