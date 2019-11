L’Aquila – Mercoledì tempo asciutto nelle ore mattutine con locali schiarite e qualche nube sparsa; locali piogge o acquazzoni attesi invece nelle ore pomeridiane, i quali si andranno però ad esaurire in serata. Temperature comprese tra +4°C e +11°C.

In Abruzzo tempo asciutto al mattino con locali schiarite alternate a qualche nube sparsa su gran parte della regione. Nuvolosità in aumento nelle ore pomeridiane con locali piogge o acquazzoni specie sui settori interni ove nelle ore serali non si escludono fenomeni temporaleschi. Migliora nella notte.

In Italia maltempo al Nord con acquazzoni e locali temporali a partire da Ovest, anche a carattere di nubifragio specie in Liguria, in estensione verso Est con fenomeni intensi dalla Lombardia al Friuli. Neve sulle Alpi fino a 1700-1900 metri. Migliora dalla serata.

Tempo instabile sulle regioni centrali e in particolare su quelle tirreniche, con piogge e acquazzoni localmente intensi specie nelle ore diurne. Più asciutto sul versante adriatico, salvo qualche precipitazione sulle Marche.

Nuvolosità in transito al Sud con addensamenti sparsi localmente più compatti soprattutto sulle coste occidentali e sulle Isole Maggiori. Non si escludono acquazzoni e temporali anche intensi specie su Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Temperature in aumento nei valori minimi, massime invece in diminuzione.

(Centro Meteo Italiano)